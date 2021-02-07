ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:07 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو، على الرد على تصريحات المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، ضد النادي الأهلي، التي أحدثت ضجة خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مينفعش تحت أي ظرف تقلل من فرقة كسبتك في بلدك وطلعتك من بطولة مهمة".

وكان المعز علي خرج بتصريحات غير موفقة، حيث أكد فيها أن فريقه أعطى للنادي الأهلي أكبر من حجمه واحترموا الأحمر أكثر مما ينبغي، وهو ما أزعج جماهير الأهلي.

وكان الأهلي أطاح بنظيره الدحيل القطري، بهدف دون رد، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهلة إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

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