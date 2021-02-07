الزمالك يتمسك بعودة نجمه "المتوهج" في الموسم المقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:35 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
أمل الحلفاوي
حدد نادي الزمالك موقفه من طلب نادي الاتحاد السكندري، بضم رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والمعار إلى صفوف زعيم الثغر.

وأوضح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن النادي يتمسك بعودة رزاق سيسيه، إلى الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية للتفريط في اللاعب.

وأكد أن الزمالك كان يرغب في قطع إعارة اللاعب مع الاتحاد في يناير الماضى، ولكن التزم النادي بالاتفاق والتعاقد مع إدارة الاتحاد السكندري.

وشدد على أن الزمالك سوف يفتح ملف تجديد عقد سيسيه فور عودته للقلعة البيضاء.

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