ليس ميسي.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:30 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لا يكتفي بمطاردة ليونيل ميسي فقط في الكامب نو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن وكيل ألبا هو نفسه ممثل خوان بيرنات باريس سان جيرمان مما سيعمل على تسهيل الصفقة أمام النادي الفرنسي علماً أن ألبا ينتهي عقده في صيف 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوردي ألبا البالغ من العمر 31 عاماً يلعب في برشلونة منذ عام 2012 قادماً من فالنسيا وخاض مع الفريق الكتالوني 363 مباراة وسجل 20 هدفاً وصنع 76 أهداف آخرين.

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