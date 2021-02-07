تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:04 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد زويد
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مواجهة الإسماعيلي القادمة في الدوري العام، و التي يخرج فيها لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري .

و من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش المصري ببرج العرب يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير بدلاً من يوم الجمعة 12 فبراير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العام المصري. 

و يسعى الاسماعيلي للخروج من كبوته الحالية و تحقيق ثاني انتصاراته في دوري هذا الموسم، و ذلك بعد البداية المتعثرة  للفريق في الجولات العشرة.

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