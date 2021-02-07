ميدو: بواليا مهاجم مميز وحملات التقليل منه غير مبررة





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يرى في والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستقبل مهاجم مميز، رغم عدم تسجيله للأهداف مع الأحمر حتى الآن.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على الرغم من عدم تسجيل بواليا في المباريات الأخيرة، لكنني أرى أنه مهاجم مميز، وسوف ينتج خلال الفترة المقبلة".





وتابع، "بواليا يحتاج إلى تسجيل هدف، لكنه يقاتل على الكرات، وهدف الأهلي في الدحيل جاء من ضغط مميز منه، أتحدث نظرا لأنني لعبت في هذا المركز، بواليا سيكون مهاجم مميز جدا، وحملات التقليل من إمكانياته غير مفهومة".





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري.





وكان بواليا سجل هدفًا في شباك الدحيل القطري، إلا أنه تم إلغائه بداعي التسلل، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.



