موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:32 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه إيفرتون بثلاثية في كل مرمى، في لقاء الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أقيم بملعب أولد ترافورد.

سجل أهداف مانشستر يونايتد إدينسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت ماكتومناي.

بينما سجل للتوفيز عبدولاي دوكوريه وخاميس رودريجيز ودومنيك كالفيرت لوين.

بهذه النتيجة، بقى مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما تقدم إيفرتون للمركز السادس برصيد 37 نقطة.

ويواجه اليونايتد في الجولة المقبلة، نظيره وست بروميتش ألبيون، يوم الأحد القادم 14 فبراير.

وتقام المباراة مساء الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.

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