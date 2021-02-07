نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير بشأن رمضان صبحي





يرى محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق، أن هذا الموسم هو الأسوأ لبيراميدز منذ ظهوره.





وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "هناك تخبط اداري في بيراميدز، وفنيا ايضا هذا الموسم هو الأسوأ لهم"





وعن الهجوم على رمضان صبحي قال: "أمر مرفوض، لابد من التحلي بالوعي، اتركوا رمضان يعمل، اعتبروه أخوكم".





وأتم: وضع طبيعي ان يغضب الجمهور من رمضان ولكن ليس منطقي ان يتم الهجوم عليه يوميا.



