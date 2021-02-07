هالة صدقي تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسلسل "ليه لأ" مع النجوم الشباب





وأشارت إلى أن الفنانة شيرين رضا كانت الأقرب لها خلال تصوير المسلسل، مستدركة: "لكن التعاون عمومًا كان في منتهي الراحة والجمال والفضل يرجع إلى المخرجة مريم أبو عوف".



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

أعربت الفنانة هالة صدقى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول استقلالية البنات وصراع الأجيال.وكشفت هالة صدقى لـ"الفجر الفني" عن كواليس تصوير مسلسل "ليه لأ" مع النجوم الشباب، حيث قالت: "سعدت جداً بالتعاون مع وجوه جديدة رغم وجود اختلاف بين أفكارهم وبين أفكار جيلنا.