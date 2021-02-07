هالة صدقي تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسلسل "ليه لأ" مع النجوم الشباب

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة هالة صدقى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول استقلالية البنات وصراع الأجيال.

وكشفت هالة صدقى لـ"الفجر الفني" عن كواليس تصوير مسلسل "ليه لأ" مع النجوم الشباب، حيث قالت: "سعدت جداً بالتعاون مع وجوه جديدة رغم وجود اختلاف بين أفكارهم وبين أفكار جيلنا.

وأشارت إلى أن الفنانة شيرين رضا كانت الأقرب لها خلال تصوير المسلسل، مستدركة: "لكن التعاون عمومًا كان في منتهي الراحة والجمال والفضل يرجع إلى المخرجة مريم أبو عوف".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لعارفة عبد الرسول بعد تطاولها على إحدى الصحفيات

منذ ساعة و نصف

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ ثلث ساعة

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 19 ساعة

في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليس ميسي.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

12:35 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

02:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع