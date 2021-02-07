في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:07 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مفاجئة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، تطرق فيها لعدد من الملفات.

وتعرض لكم بوابة الفجر، في السطور التالية، أهم التصريحات التي أدلى بها الرئيس في هذه المداخلة الهاتفية:
1- واقعتي عقار الأسكندرية وفيصل هما تمثيلا للواقع الذي نعيشه، لافتا إلى أنه عندما تفقد منطقة الكيلو 4 ونصف وجد عمارات تصل إلى 14 طابق، والمسافة بين العقارات صغيرة جدا.

2- مصر يوجد لديها مشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع ليس من أجل إنهائها ولكن حتى لا ترتفع، ومشكلة السكن غير المخطط تحتاج إلى فترة طويلة لتصفيتها.

3- الدولة عندما توجهت للتعامل مع مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، منذ 3 سنوات كان الهدف أن يعرف المواطنين أن هناك مشكلة كبيرة، وأحد أسباب هذه المشكلة هو غياب الدولة.

4- المواطنين يجب أن يتفهموا أسباب أزمة البناء العشوائي، ووجهت الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات الرئيسية.

5- "ليه وصلنا لكده.. العدد لما زاد الدولة لم تكن قادرة على مواجهة هذا النمو لمطالبه في السكن والتعليم والعمل والغذاء".

6- وعن حديث المواطنين على كثرة الطرق والكباري التي يتم إنشاؤها في مصر، عقب الرئيس السيسي، قائلا: "هو أنتم شايفين اللي بنعمله كان مطلوب ولا زيادة.. إحنا عندنا كام مليون عربية بتتحرك في مصر".

7- "أنا بعمل كتير بفضل الله مش فالطرق بس، أنا بعمل كتير في كل القطاعات.. قطاع الصحة كده، وقطاع التعليم كده، والمواطنون يشعرون بالتغير في شبكة الطرق لأنهم يروها.. كل اللي بيحصل من فضل الله".

8- وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بشأن مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات، مضيفا: "متقلقوش.. اللقاحات موجودة وبتيجي، وإجنا مطمنين"، منوها بأن حجم التجاوب من الأطقم الطبية 50%، معلقا: "في ناس بتقول مش عايز".

9- وعن الوضع الليبي، قال إن المجلس الليبي القادم مجلس مؤقت لحين إجراء الانتخابات ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومصر داعمة لهم، ومستعدة للتعامل معهم لاستعادة ليبيا استقرارها.

10- وعن قضية سد النهضة، أوضح أن قلق المصريين على هذا الملف قلق مستحق.. والدولة تتحرك في إطار التفاوض.. وإحنا بنقاتل بالتفاوض حتى نحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع.. بصفة عامة طول ما المصريين إيدهم في إيد بعض كل المشاكل هتتحل، ومنقلقش.. وأكيد سنصل لنتيجة بالتفاوض وطولة البال والصبر، وثباتنا كمصريين".

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