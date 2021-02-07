"مياه الشرب والصرف الصحي" تكشف تفاصيل الأمطار والسيول بوسط سيناء (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، تفاصيل موجة الطقس السيئ المصاحبة للأمطار والسيول بوسط سيناء.

وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن كميات مياه الأمطار والسيول يتم تصريفها في سد الروافع والذي يستوعب 5 ملايين متر مكعب من المياه وما يزيد يتم تصريفه في مجرى الوادي في منطقة العريش للاستفادة منها في الزراعة.

وأضاف: "سيتم الاستفادة من كل قطرة مياه خاصة في ظل ندرة المياه، والوضع تحت السيطرة ويتم تجهيز الأدوية والسدود لحماية المصالح والمنشآت في العريش".

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