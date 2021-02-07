نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ





أكد محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق، على أن نتيجة مباراة الأحمر والبايرن محسومة.





وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لابد ان لا يفكر الاهلي في الخسارة بنتيجة كبيرة لكي لا يخسر بفارق كبير.





وأكد: الاهلي فريق كبير، ولكن مواجهة البايرن مختلفة عن اي مواجهة خاضها، أرى أن نتيجة المباراة محسومة لبطل أوروبا.





وعن لقاء الدحيل قال: الاهلي تأثر في الشوط الثاني بسبب التراجع الدفاعي والتغييرات.





وأختتم كلماته: مشاركة بواليا اساسيا اثر على محمد شريف المتألق.



