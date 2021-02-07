نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:02 ص
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
أحمد عصام

أكد محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق، على أن نتيجة مباراة الأحمر والبايرن محسومة.

وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لابد ان لا يفكر الاهلي في الخسارة بنتيجة كبيرة لكي لا يخسر بفارق كبير.

وأكد: الاهلي فريق كبير، ولكن مواجهة البايرن مختلفة عن اي مواجهة خاضها، أرى أن نتيجة المباراة محسومة لبطل أوروبا.

وعن لقاء الدحيل قال: الاهلي تأثر في الشوط الثاني بسبب التراجع الدفاعي والتغييرات.

وأختتم كلماته: مشاركة بواليا اساسيا اثر على محمد شريف المتألق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الاهلي محمد عبد الله رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعة الا ربع

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

منذ ساعة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ أقل من ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

منذ 18 دقيقة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

المصري: لن أترشح ضد أبوريدة.. وتجربة بيراميدز لن تستمر

موعد مباراة الدحيل ضد العين في دوري أبطال آسيا

أمير عزمي يكشف أول من أقترح مركز عبدالله جمعة الجديد

تصريحات مثيرة من نجم الزمالك بشأن القلعة البيضاء

نجم الأهلي السابق: الأحمر قادر على تخطي بايرن ميونخ

الأهلي: مشاركة وليد سليمان في المونديال تخص قرار موسيماني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

12:50 ص

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع