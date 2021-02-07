نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:02 ص
أحمد عصام
أكد محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق، على أن نتيجة مباراة الأحمر والبايرن محسومة.
وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لابد ان لا يفكر الاهلي في الخسارة بنتيجة كبيرة لكي لا يخسر بفارق كبير.
وأكد: الاهلي فريق كبير، ولكن مواجهة البايرن مختلفة عن اي مواجهة خاضها، أرى أن نتيجة المباراة محسومة لبطل أوروبا.
وعن لقاء الدحيل قال: الاهلي تأثر في الشوط الثاني بسبب التراجع الدفاعي والتغييرات.
وأختتم كلماته: مشاركة بواليا اساسيا اثر على محمد شريف المتألق.
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