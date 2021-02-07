التعليم العالي: نشرنا 910 أبحاث عن كورونا حتى الآن (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:19 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
قال محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية، إن مصر حتى الآن نشرت 910 أبحاث متعلقة بفيروس كورونا، حتى الآن.

وأضاف "الشناوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الأبحاث استطعنا من خلالها فهم المرض وكيفية معاملته وده اللي بنعمله في مصر".

وتابع مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية: "الأبحاث التي نشرتها مصر متنوعة، وركزت على تأثير كورونا على بعض الأمراض، تأثير استخدام بعض الأمراض مثل الإيفرماكتين والكورتيزون ودخول الايفرماكتين في البروتوكول العلاجي".

واستطرد: "أغلب الأبحاث التي نُشرت تؤكد أن مصر تسير في الطريقة الصحيح، وشغالين على اللقاح المصري وبنأخذ كل الخطوات المهمة للتأكد من الفعالية الخاصة به بنسبة 100%".

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