التعليم العالي: نشرنا 910 أبحاث عن كورونا حتى الآن (فيديو)

قال محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية، إن مصر حتى الآن نشرت 910 أبحاث متعلقة بفيروس كورونا، حتى الآن.





وأضاف "الشناوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الأبحاث استطعنا من خلالها فهم المرض وكيفية معاملته وده اللي بنعمله في مصر".





وتابع مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية: "الأبحاث التي نشرتها مصر متنوعة، وركزت على تأثير كورونا على بعض الأمراض، تأثير استخدام بعض الأمراض مثل الإيفرماكتين والكورتيزون ودخول الايفرماكتين في البروتوكول العلاجي".



