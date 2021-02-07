السيسي: سنصل لحل في ملف سد النهضة بالتفاوض والصبر
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:17 ص
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر في تواصل وتنسيق مستمر مع دول العربية من أجل محاولة إيجاد حلول للازمات الموجودة في منطقتنا، وتخفيف حرارة المشكلات الموجودة.
وعن قضية سد النهضة، أشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قلق المصريين على هذا الملف قلق مستحق، مؤكدا أن الدولة تتحرك في إطار التفاوض، معلقا: "إحنا بنقاتل بالتفاوض حتى نحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع".
وأضاف أن مصر تتخذ عدد من الإجراءات للحفاظ على المياه مثل تبطين الترع، وإنشاء محطات معالجة المياه.
ووجه رسالة للمصريين، قائلا: "إحنا شغالين على عدة محاور وليس التفاوض فقط.. بصفة عامة طول ما المصريين إيدهم في إيد بعض كل المشاكل هتتحل، ومنقلقش.. وأكيد سنصل لنتيجة بالتفاوض وطولة البال والصبر، وثباتنا كمصريين".
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