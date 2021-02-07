أول تعليق لعارفة عبد الرسول بعد تطاولها على إحدى الصحفيات

وعبرت عن دهشتها الشديدة إزاء استمرار الهجوم عليها قائلة: "أنا كتبت أنها أول أمرة أفعل فيها ذلك.. ولم أكن أبدا هكذا."



يذكر أن عارفة عبد الرسول تعرضت لهجوم كبير من قبل الصحفيين بعد تطاولها على إحدى الصحفيات باللفظ ووصفها بأنها "دمها تقيل"، وإغلاق الهاتف فى وجهها، ونشر الواقعة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.