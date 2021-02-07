أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:59 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمور تتحسن في الملف الليبي، مشيرا إلى أن تأكيد مصر خلال شهر يوليو على الحفاظ على الخط الأحمر في ليبيا لبداية مرحلة حقيقة للسلام في ليبيا كان له نتائج جيدة.

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر حريصة على أن يكون كل تحرك لها يهدف إلى بناء سلام وعمران، والحفاظ على استقرار في منطقة تعرضت خلال الـ 20 عاما الماضية لهزة كبيرة جدا.

وأوضح ان المجلس الليبي القادم مجلس مؤقت لحين إجراء الانتخابات ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومصر داعمة لهم، ومستعدة للتعامل معهم لاستعادة ليبيا استقرارها.

الجدير بالذكر أن المباحثات التي جرت في جينيف بسويسرا، أسفرت عن انتخاب محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي في ليبيا، وعبدالحميد دبيبة، رئيسًا للوزراء، لفترة مؤقتة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد المنفي ليبيا بوابة الفجر الفجر الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

منذ ساعة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

منذ 18 دقيقة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ ساعة و 16 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: نسيطر على 85% من الأراضي البلاد

أحد مشايخ القبائل الليبية: نفوض الجيش المصري للدخول إلى ليبيا عندما تدعو الضرورة (فيديو)

عمرو أديب: الحرب بالنسبة لمصر وسيلة.. وعند أردوغان غاية

محلل فلسطيني يكشف رسائل زيارة وزير الخارجية المصري إلى رام الله

دبلوماسي سابق: لابد من تبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والليبي (فيديو)

رسميًا.. “دبيبة” رئيسًا للحكومة الليبية المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

12:50 ص

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع