أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمور تتحسن في الملف الليبي، مشيرا إلى أن تأكيد مصر خلال شهر يوليو على الحفاظ على الخط الأحمر في ليبيا لبداية مرحلة حقيقة للسلام في ليبيا كان له نتائج جيدة.





وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر حريصة على أن يكون كل تحرك لها يهدف إلى بناء سلام وعمران، والحفاظ على استقرار في منطقة تعرضت خلال الـ 20 عاما الماضية لهزة كبيرة جدا.





وأوضح ان المجلس الليبي القادم مجلس مؤقت لحين إجراء الانتخابات ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومصر داعمة لهم، ومستعدة للتعامل معهم لاستعادة ليبيا استقرارها.



