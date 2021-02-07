شاهد.. تعليق السيسي على قضية الزيادة السكانية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:41 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب الحفاظ على استقرار المجتمع أثناء العمل على التطوير وحل المشكلات الموجودة، معقبا: "لازم تحافظ على استقرار المجتمع وأنت بتنظم نفسك".
وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يمكن أن تتخذ إجراء نظريا صحيح، ولكن توقيته غير مناسب ولهذا لابد من الدراسة الجيدة قبل أي قرار، حيث أننا نتعامل مع رأي عام".

وعن الزيادة السكانية، أوضح أن هذه المشكلة كانت موجودة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والسادات، والرئيس مبارك، ومازالت قضية الدولة، مشددا على أهمية التوصيف السليم للقضية.

وأضاف، "في حد بيقول أنا عندي 4 عيال ومش عارف أكلهم.. طب أنت انتبهت وأنت بتجيب الأربعة هتأكلهم منين، وهتعيشهم فين"، مؤكدا أن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة.

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