فيديو.. رئيس "الصناعات الهندسية" يكشف عن خطوات عودة الثقة للمنتج المحلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:16 ص
محمد المهندس
محمد المهندس
داليا الحسين
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرى أن خطة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم الورش الفنية، ومواجهة المراكز الوهمية للصيانة سوف تساهم في خلق فرص عمل وإحلال المنتج المصرى وعودة قيمته بديلا للمستورد.
وأصاف "المهندس"، في تصريحات للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان غرفة الصناعات الهندسية بها 11 غرفة تمثل جميع الصناعات الهندسية في مصر، والتى تخرج منها العديد من الصناعات الفنية والكهربائية، لافتا إلى انه تم إعداد خطة عاجلة لحصر تحديات المشروع القومى لإحلال المنتج المصرى بديلا عن المستورد في كل الصناعات الهندسية والصناعات المغدية لها، وهى تشمل أعادة فتح المصانع المتوقفة والعمل على الأتحاد مع المدارس الفنية المتخصصة ودعم الورش الصناعية والفنية.

وأوضح، أن غرفة الصناعات الهندسية بدأت في تحويل المستوردين إلى منتجين ومصدرين للقطع الهندسية المصرية وتغذية الصناعات المحلية بها، لافتا إلى أن الغرفة بدأت في مواجهة مراكز الصيانة الوهمية التي تسيء للمنتج المصرى وتمنعها من مزاولة نشاطها لتعطى الفرصة الأكبر للمراكز الوطنية وتشغيل المنتج المحلى لعودة الثقة مرة أخرى للمستهلك في صناعات بلده.

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