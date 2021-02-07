عارفه عبدالرسول: فرقة الورشة مهددة بالاغلاق ومستعده لدعمها (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:15 ص
عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول
داليا الحسين
قالت الفنانة عارفة عبدالرسول، إن فرقة "الورشة" لها فضل كبير جدًا في حياتها الفنية، مشددًة على أنها التحقت بالورشة من الإسكندرية، حيث إنها بدأت في ممارسة هوايتها من خلال الفرقة، موضحة انها كانت تتحصل على راتب شهري من "الورشة"، وهو سبب استمرارها في العمل.

وأضافت "عبدالرسول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن تدريبها في فرقة "الورشة" أضاف لها الكثير على الجانب المهني، مشيرة إلى أنها كانت تتدرب يوميًا لـ4 ساعات مع مدربين على مستوى عالمي، مؤكدة أن الورشة وفرت لها عروض في الخارج ما بين دول عربية وأوروبية.

وتابعت: "أنا مش مصدقة أن الورشة معرضه للإغلاق، مينفعش تقفل"، مؤكدة أنها مستعدة للمساهمة في إعادة الفرقة مرة أخرى، مشددة على أن وزارة الثقافة من الممكن أن تتبنى فكرة إحياء الفرقة مرة أخرى.

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