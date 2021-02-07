تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

أكد محمد الجزار، الناقد الرياضي، على قوة استعداد الاحمر قبل مواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال الجزار لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي لا يقل عن البايرن بشهادة الجمهور في قطر، الاحمر يستعد بقوة ومعنويات مرتفعة.





وعن حضور تريكة المباراة قال: هو أحد سفراء البطولة في قطر مع نجوم كثيرة، ووصلت له الدعوة من اجل حضور المباراة، ولكن الامر لم يحسم بعد خاصة وان وجوده من الممكن ان يؤدي الى هرج ومرج في ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





وأتم كلماته: الاهلي سيظهر بالأحمر والبايرن سوف يظهر بالأبيض بمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.



