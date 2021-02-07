أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-2-2021

حققت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-2-2021 ، استقرار حيث كانت قد تعرضت لخسائر قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار عالميا.

أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021 :

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-2-2021 795 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681.4 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 908.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا

مستقبل اسعار الذهب في 2021 :

قال المجلس العالمي للذهب في تقرير عن توقعاته لسوق الذهب في 2021 إن الانتعاش الاقتصادي وانخفاض سعر الفائدة العالمي، سيحددان نغمة السوق هذا العام.

وقال التقرير إن أثار جائحة كورونا سببت حالة من عدم اليقين من خلال مضاعفة المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة، لكن بحلول نهاية العام الماضي كان المستثمرون متفائلين بأن الأسوأ قد انتهى.

ووفقًا للمجلس العالمي للذهب فإنه بالنظر إلى المستقبل، ، نعتقد أن المستثمرين سيرون على الأرجح أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة فرصة لإضافة الأصول الخطرة على أمل أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الأفق