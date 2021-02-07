اليوم.. عرض المسلسل المثير للجدل "ليه لأ' على "mbc مصر"





تبدأ قناة "MBC مصر"، اليوم الأحد الموافق 7 يناير عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" يوميًا في تمام التاسعة مساءً.تدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومع النجمة الشابة أمينة خليل كتجربة جديدة وشكل مُختلف لعرض المُسلسلات في إطار الـ 15 حلقة فقط، وهو ما يُتيح للمُشاهد المصري والعربي الحصول على تجربة درامية مُختلفة ومميزة لتُناسب قطاعات متنوعة من المُشاهدين والمُتابعين.