يوسف شعبان: مشهد وفاتي بالمال والبنون من أروع مشاهدي بالمسلسل





قال الفنان يوسف شعبان ان مسلسل المال والبنون من اروع الاعمال الدرامية وان محمد جلال عبد القوى كان في قمة ابداعه بسيناريو وقصة رائعة ، و المخرج مجدى أبو عميرة كان متمكن من كل مفردات العمل .





و أضاف شعبان في مداخلة هاتفية خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان من اعظم المشاهد التي قدمتها بالمال والبنون مشهد الوفاة انا و الراحل العظيم عبد الله غيث ، و انا مشلول على السرير و هو بيقرأ ليا ايآت المال و البنون ، و انا ببكى ،





وتابع ان شخصيتي وشخصية الراحل عبد الله غيث عكس بعض ، واحد ضميره صاحى امام دينه و وطنه و أولاده و الاخر غيب ضمير تجاه وطنه و عائلته ، و كل ممثل في العمل كان ماسك شخصيته من الأول للأخر ، و كان مجدى أبو عميرة معانا في ادق تفاصيل كل شخصية لانه موهوب .





و أشار يوسف شعبان الى انه كان اى مشهد امام الراحل وحيد سيف لازم يعاد اربع مرات على الأقل من كتر الضحك ، و انا بعتبر كل مشاهدى ماستر سين بمسلسل المال والبنون لانى كنت مركز جدا في الشخصية و كلها بنفسى المستوى و الأداء .





و عقب مجدى أبو عميرة ان الأستاذ يوسف شعبان قال لى انت محدش هيعرف يكلمك بعد كده ، بعد نجاح العمل لان المسلسل في بداية اخراجى .





و عقبت رجاء حسين مازحه ان الأستاذ يوسف شعبان كان دايما يشخط فيا طول المسلسل ما انت كنت مراته في المسلسل .



