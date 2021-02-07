سلوى عثمان: "ضربت دنيا عبد العزيز في المال والبنون بجد بعد اندماجي في المشهد"

قالت الفنانة سلوى عثمان ان شخصيتها بمسلسل " المال والبنون " هيا زوجة منعم الضو، وان الأدوار كانت مكتوبة بحرفية كبيرة من السيناريست جلال عبد القوى .





وأضافت سلوى خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ، ان اصعب مشهد ليها في المسلسل كان بينها و بين الفنانة دنيا عبد العزيز التي جسدت دور ابنتها في المسلسل والمفروض انى بضربها علشان راحت تزور ابوها هادى الجيار الذي تزوج عليا بنت "سلامة فراويلة" و اندمجت في الدور و اديتها علقة جامدة .



