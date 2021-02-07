السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يدرسون كل ما يتعلق بأزمة كورونا بشكل علمي لتحديد الخطوة المناسبة التي يتم إتخاذها، حيث يتم ترتيب الشرائح التي ستحصل على اللقاح كالأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.





وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تبين حجم شرائح الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتراوح عددهم من 30 إلى 35 مليون شخص بخلاف باقي الشعب، ويحتاجون إلى 70 مليون جرعة، معلقا: "فلوسهم جاهزة، ولكن الأهم الاجراءات التنظيمية".



