نائب يكشف عن حقيقة إنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك الأثرية (فيديو)
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:46 ص
شيماء حسن
كشف النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، عن حقيقة إنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك بشارع الأهرام في منطقة مصر الجديدة.
وقال "السلاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "انتشرت الأقاويل بشأن إنشاء كوبري بجوار الكنيسة، وهذا ما دفعني إلى النزول وعمل معاينة بهذه المنطقة والحديث مع المسؤولين".
وأضاف: "تحدثت مع جميع المسؤولين وأجمعوا بأنه لا يوجد مخطط لإنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك، والمجسات بالمنطقة لتطوير شبكة صرف صحي ليس بجوار الكنيسة فقط، ولكن في شارع الأهرام ومناطق متفرقة من مصر الجديدة".
وتابع: "لا وجود للكوبري في هذه المنطقة، أو في شارع الأهرام كله الذي يعتبر شارع أثري وهو مزار سياحي بعمائره القديمة وبالطراز المعماري الخاص بالعمائر في هذه المنطقة ومنطقة الكربة كلها منطقة أثرية لا تقل عن الأهرامات، ولكن وجود هذه المجسات تمثل أول خطوة في عملية التطوير".
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