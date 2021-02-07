نائب يكشف عن حقيقة إنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك الأثرية (فيديو)

كشف النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، عن حقيقة إنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك بشارع الأهرام في منطقة مصر الجديدة.





وقال "السلاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "انتشرت الأقاويل بشأن إنشاء كوبري بجوار الكنيسة، وهذا ما دفعني إلى النزول وعمل معاينة بهذه المنطقة والحديث مع المسؤولين".





وأضاف: "تحدثت مع جميع المسؤولين وأجمعوا بأنه لا يوجد مخطط لإنشاء كوبري بجوار كنيسة البازيليك، والمجسات بالمنطقة لتطوير شبكة صرف صحي ليس بجوار الكنيسة فقط، ولكن في شارع الأهرام ومناطق متفرقة من مصر الجديدة".



