أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:05 ص
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم الأحد 7-2-2021 على استقرار، بعد ترجعات بلغت 5 قروش في تعاملات الأسبوع الماضي. 

 أسعار الدولار اليوم الأحد 7-2-2021:

وبلغ سعر الدولار في كلا من بنوك مصر ايران، ووكريدي اجريكول، وبنك الأسكندرية وبنك قطر الوطني نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار في بنكي الاهلي ومصر اليوم الأحد 7-2-2021 :

وسجل في بنك مصر نحو 16.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي.

 

وكان سعر الدولار خسر سعر صرف "الدولار" نحو 5 قروش في تعاملات  الأسبوع المماضي بالبنك المركزي ؛ ليسجل 15.63 جنيه للشراء 15.73 للبيع في البنك المركزي.

البنك المركزي يثبت اسعار الفائدة:

وقام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة عند  نفس مستويتها في اول اجتماع للجنة سياسات النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2021 ، حيث خفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى  بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

 

وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا  والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وتشير البيانات الأولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل  0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪  خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

 

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية  للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

 

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية

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