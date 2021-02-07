المسماري: المليشيات الإرهابية في ليبيا تسعى لإحباط الحراك الوطني (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:01 ص
أحمد المسماري
أحمد المسماري
داليا الحسين
قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المرحلة الجديدة في ليبيا تم بناؤها على توافقات لدى الجميع.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تغيير الوجه في المشهد الليبي كان أمرًا ضروريًا.

وكشف أن المجلس الرئاسي في ليبيا عليه دور في تنفيذ كافة الاتفاقات، وأن الحكومة الجديدة في ليبيا والمجتمع الدولي عليهم دور، وهو إخراج المرتزقة في ليبيا.

وذكر المسماري أن الحكومة الجديدة في ليبيا والمجتمع الدولي عليهم إنهاء وجود الاحتلال التركي في ليبيا، كما أن حكومة السراج لديها مليشيات إرهابية تسعى لإحباط كل الاتفاقات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن المجتمع الدولي عليه دور أن يطرد المليشيات الإرهابية في ليبيا، موضحا أن المليشيات الإرهابية في ليبيا لا يوجد لها في أي اتفاق سياسي.

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