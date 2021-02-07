رشوان توفيق: شخصيتي بمسلسل "المال والبنون" هي شخصيتي الحقيقية في الحياة









قال الفنان القدير رشوان توفيق ان النص في مسلسل المال والبنون رائع جدا ، و هناك تقارب كبير بين شخصية دكتور امام و شخصيتى في الحقيقة و مجدى لما اختارنى كان عارف انى هقدم الدور مثل ما هو متخيله .





و أضاف رشوان خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الراحل ممدوح الليثى قدر يجمع كوكبة كبيرة من النجوم ، عبد الله غيث و زيزى البدروى و يوسف شعبان و شريف منير و عبلة كامل ، و قدم وجوه جديدة أصبحت نجوم بعد ذلك ، وانا بقول انه من اهم عوامل نجاح هذا المسلسل و مسلسلات كتير اثرت وجدان المشاهد المصرى و العربى .

و طالب راشون توفيق بضرورة عودة الدولة لانتاج الدرامة مرة أخرى ، لكى نرتقى بالذوق العام و نعمل اعمال تانية تعيش مع الناس زى اعمال قطاع الإنتاج .



