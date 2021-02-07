رشوان توفيق: شخصيتي بمسلسل "المال والبنون" هي شخصيتي الحقيقية في الحياة

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر


قال الفنان القدير رشوان توفيق ان النص في مسلسل المال والبنون رائع جدا ، و هناك تقارب كبير بين شخصية دكتور امام و شخصيتى في الحقيقة و مجدى لما اختارنى كان عارف انى هقدم الدور مثل ما هو متخيله .

و أضاف رشوان خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الراحل ممدوح الليثى قدر يجمع كوكبة كبيرة من النجوم ، عبد الله غيث و زيزى البدروى و يوسف شعبان و شريف منير و عبلة كامل ، و قدم وجوه جديدة أصبحت نجوم بعد ذلك ، وانا بقول انه من اهم عوامل نجاح هذا المسلسل و مسلسلات كتير اثرت وجدان المشاهد المصرى و العربى . 
و طالب راشون توفيق بضرورة عودة الدولة لانتاج الدرامة مرة أخرى ، لكى نرتقى بالذوق العام و نعمل اعمال تانية تعيش مع الناس زى اعمال قطاع الإنتاج .

و عقبت رجاء حسين  و لازم ترجع الفنانين الكبار تانى للدراما و كبار السيناريستات و المخرجين الذين قدموا الفن الراقى ، وقبل ده كله لازم يكون في عين زى ممدوح الليثى رئيس قطاع الانتاج الاسبق حيث انه يعرف يختار وله شخصية قيادية وقرية ، ممدوح الليثى الله يرحمه لم يكن بيخاف انه يأتي بعشرات النجوم في مسلسل واحد و كان بيخدم العمل كويس جدا .

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