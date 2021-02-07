شاهد.. خبير: المجلس الرئاسي الليبي المنتخب ملتزم بأجندة واضحة أمام المجتمع الدولي

قال المحلل السياسي عبدالستار حتيتة، إن المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين سوف يسعون لتطبيق خارطة الطريق، وأنهم ملتزمون بأجندة واضحة أمام المجتمع الدولي.





وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي الجديد، يحظى بثقة كبيرة، وله علاقات قوية بدول الخليج خاصة مع قطر، وابن عمه رجل أعمال كبير مقيم في تركيا.





وأضاف أن رئيس الوزراء الفائز في الانتخابات، رجل أعمال، ويتردد على مصر والخليج، ولديه شركات في بريطانيا، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل معه والوصول لتفاهمات



