بعد ظهورها بشخصية أم متمردة في "ليه لأ".. هالة صدقي توجه رسالة للأمهات من خلال "الفجر الفني"

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تلعب الفنانة هالة صدقى شخصية أم متمردة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول فتاة تدعى "عاليا" تقرر الهروب من والدتها "هالة صدقى"، لتستقل بذاتها وتحقق أحلامها.

ووجهت هالة صدقى من خلال لـ"الفجر الفني" رسالة إلى كل أم متشددة ومتمردة، قالت فيها: "أحب أقول لكل أم متشددة لا الشدة هتنفع ولا إنك تستهيني بابنتك، لابد أن تكوني صديقتها وتركزى معها بشكل كبير وتحتويها لأن البنت تختلف عن الولد تماماً".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

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