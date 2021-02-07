مساعد سابق لوزير الداخلية: الرسوم والضرائب على السيارات سوف تزيد سنويًا (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:00 ص
مدحت قريطم
مدحت قريطم
داليا الحسين
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الردارات تعمل من نقطة إلى أخرى لرصد مخالفات السرعة.

وتابع "قريطم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرسوم والضرائب على السيارات سوف تزيد سنويًا بنسبة 6%، من أصل أول قيمة تم دفعها، على أن يكون الحد الأقصى هو 3 أمثال القيمة الحقيقية.

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إلى أن هذه الرسوم تستخدم في التطوير التكنولوجي على الطرق وعمل النظم الحديثة وتوفير نظم الأمان للمواطنين.

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