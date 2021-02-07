مساعد وزير الداخلية السابق: كل المركبات الخاصة والحكومية ستدفع الرسوم (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:09 ص
مدحت قريطم
مدحت قريطم
داليا الحسين
قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن كل المركبات الخاصة والحكومية ستدفع رسومًا في قانون المرور الجديد، بواقع 50 جنيهًا عن سيارات القطاع العام، وسيارات الهيئة الدبلوماسية.

وتابع "قريطم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم رفض رسوم 75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600 سي سي.

وكشف مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن شبكة الطرق الجديدة في مصر تحتاج إلى نظام النقل الذكي، موضحا أن مليارات الجنيهات تنفق من أجل منظومة النقل الذكي.

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