مساعد وزير الداخلية السابق: كل المركبات الخاصة والحكومية ستدفع الرسوم (فيديو)

قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن كل المركبات الخاصة والحكومية ستدفع رسومًا في قانون المرور الجديد، بواقع 50 جنيهًا عن سيارات القطاع العام، وسيارات الهيئة الدبلوماسية.





وتابع "قريطم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم رفض رسوم 75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600 سي سي.



