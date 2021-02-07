محمد الشرنوبي يكشف لـ"الفجر الفني" موقفه من استقلالية البنات

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول استقلالية البنات وصراع الأجيال.

وقال محمد الشرنوبي لـ"الفجر الفني": "أنا أؤيد بشكل عام فكرة استقلال الإنسان سواء ولد أو بنت، لابد أن يكون الإنسان مستقل بذاته وأن يستطيع أخذ قراراته بنفسه ويجرب مايراه مناسب له ويرسم طريقه لنفسه دون تدخل الآخرين".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

أخبار تهمك

حارس عقار فيصل المحترق يفجر مفاجأة بخصوص العقار (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ ساعة الا ربع

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ 41 دقيقة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

منذ ساعة

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ 18 دقيقة

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

12:50 ص

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع