حارس عقار فيصل المحترق يفجر مفاجأة بخصوص العقار (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:30 ص
عقار فيصل
عقار فيصل
شيماء حسن
قال جمال أبوالفتوح، حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل، إن صاحب العقار تعهد بإعادة المبالغ المالية التي حصل عليها من مالكي الوحدات السكنية بعد قرار هيئة النيابة الإدارية بهدم العقار.

وأضاف "أبوالفتوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أن الحريق هو قدر ربنا، وصاحب العقار قال أنه هيدي للناس فلوسهم والبرج مش في دماغه".

وتابع حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل "العقار ليس مخالفًا وله أساساته وبنائه، وأنا أتأثرت من الحريق زي غيري، بس دي إرادة ربنا".

وفي ذات السياق كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات المتعلقة بعقار فيصل المحترق الذي تم إطفائه بالكامل بعد حريقه منذ يوم السبت الماضي.

وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن لجنة من الطرق اكتشفت تعدي العقار على حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن اللجنة المتخصصة أوصت بهدم العقار.

وأضاف، أنه سيتم فتح تحقيقات في وضعية كافة العقارات المجاورة للعقار لمتابعة ما إذا كانت مخالفة من عدمه، مؤكدًا أنه لا تصالح في عقار يهدد حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الاشتراطات الخاصة بهذه العقارات، مستطردًا "تجاوزنا مرحلة رد الفعل، وبمجرد معرفة الواقعة من وسائل الإعلام تم فتح التحقيق بدون انتظار أي بلاغ رسمي".

وأكد أنه سيتم محاسبة المسئولين المختصين في تنفيذ الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة واقعة عقار الإسكندرية المائل في كوم الشقافة أيضًا وذلك بعد عرض التقرير على رئيس هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر عقار فيصل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

منذ ساعة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 11 ساعة

حارس عقار فيصل المحترق يفجر مفاجأة بخصوص العقار (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ ساعة و 13 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ 18 دقيقة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في حريق عمارة الطوابق في فيصل

السجيني بعد استمرار حريق عمارة فيصل "بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة واسألوا على التراخيص"

شاهد.. تعليق ناري من "محلية البرلمان" على حريق عقار فيصل

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

"النيابة الإدارية": تشكيل لجنتين للتحقيق في حريق عقار فيصل

بحوث الإسكان: صدور قرار بشأن عقار فيصل المحترق خلال 48 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

12:50 ص

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع