حارس عقار فيصل المحترق يفجر مفاجأة بخصوص العقار (فيديو)

قال جمال أبوالفتوح، حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل، إن صاحب العقار تعهد بإعادة المبالغ المالية التي حصل عليها من مالكي الوحدات السكنية بعد قرار هيئة النيابة الإدارية بهدم العقار.





وأضاف "أبوالفتوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أن الحريق هو قدر ربنا، وصاحب العقار قال أنه هيدي للناس فلوسهم والبرج مش في دماغه".





وتابع حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل "العقار ليس مخالفًا وله أساساته وبنائه، وأنا أتأثرت من الحريق زي غيري، بس دي إرادة ربنا".





وفي ذات السياق كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات المتعلقة بعقار فيصل المحترق الذي تم إطفائه بالكامل بعد حريقه منذ يوم السبت الماضي.





وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن لجنة من الطرق اكتشفت تعدي العقار على حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن اللجنة المتخصصة أوصت بهدم العقار.





وأضاف، أنه سيتم فتح تحقيقات في وضعية كافة العقارات المجاورة للعقار لمتابعة ما إذا كانت مخالفة من عدمه، مؤكدًا أنه لا تصالح في عقار يهدد حياة المواطنين.





وأشار إلى أنه سيتم متابعة الاشتراطات الخاصة بهذه العقارات، مستطردًا "تجاوزنا مرحلة رد الفعل، وبمجرد معرفة الواقعة من وسائل الإعلام تم فتح التحقيق بدون انتظار أي بلاغ رسمي".



