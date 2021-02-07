السيسي: "بفضل الله نقدر نعمل مليون شقة في السنة"

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ قدره 500 مليار جنيه لتطوير 4500 قرية مصرية، قائلا: "مش مستغربين، ولا مندهشين".





وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لم يعد توفير المبلغ المطلوب لعملية التطوير هو المشكلة، ولكن الأزمة في الإجراء التنظيمي، والهندسي المطلوب لكل قرية على حدة، مضيفا: "أوعوا تفتكروا لما يكون عندي 200 ألف مخالفة في الإسكندرية هقدر أمشيهم واوديهم حتة تانية.. مقدرش، عايز أوفر لهم مليون شقة".





واوضح أن متوسط الشقة 400 ألف جنيه، أي أن الإسكندرية تحتاج إلى 400 مليار جنيه فقط لحل الأزمة، منوها بأن حل أزمة العشوائيات في مصر يحتاج إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه.



