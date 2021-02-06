مجدي أبو عميرة يكشف أسباب نجاح تتر " المال والبنون "

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قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة ان نجاح تتر مسلسل المال والبنون يرجع الي كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب والحان ياسر عبد الرحمن وغناء على الحجار واشتراك حنان ماضي في غناء تتر النهاية بمسلسل المال والبنون.



و أضاف أبو عميرة خلال حلول ونجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة،ان هناك مشكلة حدثت وتخص تتر المسلسل بكلمات " الكلمات" واتصل بى الراحل ممدوح الليثى رئيس قطاع الانتاج ليبلغني بها وكنا اوشكنا علي اذاعة المسلسل وان هناك جملة في كلمات تتر النهاية تم فهمها علي انها تسب الدهر، وكان النص الاصلي " دنيا غرورة دنية زى الحنش شرانية.. ياريتنا نأمن آذاها ونعيش سوى بصفو نية، يا دنيا ولا تحدى ضهرى ليكى ولا أعيش بقهرى.. ياما نفسى يصفالى دهرى وترجعى حقانية



وتم تغيير النص الأصلي ليكون بشكله الذي اذيع وهو "بأحلم وافتح عنيا على جنة للإنسانية والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفو نية.. أحلامى تصلبلى ضهرى ويروق ويصفالى دهرى ويلالى زهرى وجواهرى لكل ناسى وليا".



وأشار بأنه لا يجوز سب الدهر، وهناك حديث لرسول الله فيما معناه " لا تسبوا الدهر "



وتابع أبو عميرة كان وقتها ياسر عبد الرحمن قد احضر اوركيسترا وسجل الالحان، وصعب نعيد تاني، واجتمعانا مع الأستاذ سيد حجاب وغيرنا الكلمات وخلينا حنان ماضي تبدأ بكوبليه " بحلم وافتح عنيا على جنة للإنسانية والناس سوا بيعيشوها بطيبة وصفو نية ".



و أوضح أبو عميرة انه تم اختيار مجموعة نجوم كبار وامكانيات انتجاية كبيرة، لدرجة اننا بنينا حارة شبه حوارى الحسين في ستوديو الاهرام