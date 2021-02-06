"سينما أخرى" على نايل سينما يكرم أعلى الأفلام مشاهدة

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في حلقة خاصة من برنامج سينما أخرى قامت أسرة البرنامج بتكريم أكثر الحلقات التى نالت نسبة مشاهدة كبيرة.



وقد أعلنت أسرة البرنامج عن مسابقة top 5 لإختيار أفضل خمس أفلام في نسبة المتابعة من جمهور الصفحة وذلك في حلقة الإحتفال بعيد ميلاد البرنامج الثالث في سبتمبر الماضى وعلي مدار أكثر من ثلاثه شهور تم متابعه مشاهدات الجمهور للصفحة وعمل حصر بنسبة المشاهدات وجاء الإختيار من خلال مشاهدات الجمهور.



وكانت النتيجة اختيار 6 افلام احتلت الtop 5 لوجود فيلمين حظيا بنفس نسبة المشاهدة..وتم تكريم أصحاب الافلام الستة وعمل حلقة خاصة معهم.



والأفلام هى: (صورة سيلفي،.نعمة، عيشة اهلك،الألفاظ، أنا هنا، وفيلم نفس الدرجة). البرنامج تقديم الإعلامية:رباب الشريف ومن إعداد:منى عمرى ومحمود عبود.اخراج:منى أحمد وايمان الشرقاوي تنسيق فني:وليد عبد القادر المقرر إذاعة الحلقة غدا الاحد ٧فبراير الساعه العاشرة مساء.