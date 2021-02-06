"سينما أخرى" على نايل سينما يكرم أعلى الأفلام مشاهدة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي

في حلقة خاصة من برنامج سينما أخرى قامت أسرة البرنامج بتكريم أكثر الحلقات التى نالت نسبة مشاهدة كبيرة.

وقد أعلنت أسرة البرنامج عن مسابقة top 5 لإختيار أفضل خمس أفلام في نسبة المتابعة من جمهور الصفحة وذلك في حلقة الإحتفال بعيد ميلاد البرنامج الثالث في سبتمبر الماضى وعلي مدار أكثر من ثلاثه شهور تم متابعه مشاهدات الجمهور للصفحة وعمل حصر بنسبة المشاهدات وجاء الإختيار من خلال مشاهدات الجمهور.

وكانت النتيجة اختيار 6 افلام احتلت الtop 5 لوجود فيلمين حظيا بنفس نسبة المشاهدة..وتم تكريم أصحاب الافلام الستة وعمل حلقة خاصة معهم.

والأفلام هى: (صورة سيلفي،.نعمة، عيشة اهلك،الألفاظ، أنا هنا، وفيلم نفس الدرجة). البرنامج تقديم الإعلامية:رباب الشريف ومن إعداد:منى عمرى ومحمود عبود.اخراج:منى أحمد وايمان الشرقاوي تنسيق فني:وليد عبد القادر المقرر إذاعة الحلقة غدا الاحد ٧فبراير الساعه العاشرة مساء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

هل يقرب ميسي نجم ليفربول من ريال مدريد ؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 10 ساعة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

رشوان توفيق :"حسيت إن حاجة ضربت دماغي لما سمعت خبر وفاة عزت العلايلي" (خاص)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة الساعة سينما Assaa Cinema الجديد 2019 على نايل سات

تردد قنوات النيل المصرية Al NilE الجديد 2019 بأكملها على نايل سات

سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم في "سينى فيو".. الليلة

20 فيلما من "الواقع الافتراضي" في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

تعرف على قائمة أفلام وبرامج قناة "نايل سينما" في رمضان 2020

على طريقتها الخاصة.. "نايل سينما" تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع