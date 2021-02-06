مقدمة رائعة لعمرو الليثي عن مسلسل "المال والبنون" ونجومه

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قال الإعلامى دكتور عمرو الليثى بمقدمة برنامجه واحد الناس على شاشة الحياة، أن هناك عشق غريب بين المصريين والدراما وخصوصا الدراما الاجتماعية التي تمس حياتهم وتعبر عن عاداتهم وافكارهم ومشاعرهم.



و تابع الليثى تاريخ الدراما التليفزيونية فيه اعمال عاشت فى وجدان المشاهد رغم مرور سنوات كتير على عرضها ومع كل مرة بتذاع نجد حنين غريب لزمنها وناسها وايامها ونجومها اللى قدموا مشاهد مستحيل ننساها

ومن أهم كلاسكيات الدراما المصرية

مسلسل المال والبنون واذيع علي جزئين عام 92 والتانى عام 95

وهو العمل اللى حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير

وقبل الجوايز حصل على حب وتقدير واعجاب المشاهدين على مدار سنين طويلة.



و الليلة فى واحد من الناس بيشرفني فى الأستديو بعض النجوم الكبار فى هذا العمل الرائع حتي نستيعد معاهم ذكريات زمن من الفن الجميل ونعرف منهم كواليس تصويرة وكيف اصبح من الماركات المسجلة فى تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية

بيشرفنى فى الأستديو

الفنانة الكبيرة رجاء حسين

الفنان القدير رشوان توفيق

الفنانة الكبيرة سلوى عثمان

الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف



ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة