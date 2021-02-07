السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:03 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على واقعة عقار الإسكندرية المخالف، قائلا: "عايزين نستفاد من هذه المشكلة لنعرف حجم الأزمة في بلادنا".

وأضاف "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن واقعتي عقار الأسكندرية وفيصل هما تمثيلا للواقع الذي نعيشه، لافتا إلى أنه عندما تفقد منطقة الكيلو 4 ونصف وجد عمارات تصل إلى 14 طابقًا، والمسافة بين العقارات صغيرة جدا.

وتابع، أن عرض الشارع عبارة عن مترين، مضيفا: "تلاقي نفق بين العمارات تمشي فيه".

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