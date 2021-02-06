المخرج مجدي أبو عميرة يوجه تحية شكر وتقدير إلى عملاق الدراما ممدوح الليثي

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قال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة أن مسلسل المال والبنون حقق نجاحا كبيرا ونال استحسان المشاهدين واصبح علامة فارقة في الدراما المصرية



وتابع أبو عميرة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة بمشاركة نجوم مسلسل المال والبنون ان المنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي هو رائد الدراما وله بصمات كبيرة حينما تولي رئاسة قطاع الانتاج بالتليفزيون المصري، كان يضع خطة درامية ويلتقي بكبار صناع الدراما من مخرجين وكتاب وغير ذلك، فقدم قطاع الانتاج باقة من اجمل واروع اعماله الدرامية





و أضاف أبو عميرة أن ممدوح الليثي هو من من قام بانتاج المسلسل من خلال قطاع الانتاج وكان احدى الشركات الخاصة هي اللى هتنتجه.، وان الراحل ممدوح الليثى اتصل بالسيناريست محمد جلال عبد القوى واقنعه ان قطاع الإنتاج بماسبيرو ينفذ العمل ده خاصة بعد نجاح عملين كبار ومنافسة كبيرة معاهم ليالى الحلمية ورأفت الهجان.



و تابع أبو عميرة ان المسلسل يناقش قضية المال الحرام الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع وتم اختيار مجموعة نجوم كبار وامكانيات انتجاية كبيرة، لدرجة اننا بنينا حارة شبه حوارى الحسين في ستوديو الاهرام.