المخرج مجدي أبو عميرة يوجه تحية شكر وتقدير إلى عملاق الدراما ممدوح الليثي

السبت 06/فبراير/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي

قال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة أن مسلسل المال والبنون حقق نجاحا كبيرا ونال استحسان المشاهدين واصبح علامة فارقة في الدراما المصرية

وتابع أبو عميرة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة بمشاركة نجوم مسلسل المال والبنون ان المنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي هو رائد الدراما وله بصمات كبيرة حينما تولي رئاسة قطاع الانتاج بالتليفزيون المصري، كان يضع خطة درامية ويلتقي بكبار صناع الدراما من مخرجين وكتاب وغير ذلك، فقدم قطاع الانتاج باقة من اجمل واروع اعماله الدرامية


و أضاف أبو عميرة أن ممدوح الليثي هو من من قام بانتاج المسلسل من خلال قطاع الانتاج وكان احدى الشركات الخاصة هي اللى هتنتجه.، وان الراحل ممدوح الليثى اتصل بالسيناريست محمد جلال عبد القوى واقنعه ان قطاع الإنتاج بماسبيرو ينفذ العمل ده خاصة بعد نجاح عملين كبار ومنافسة كبيرة معاهم ليالى الحلمية ورأفت الهجان.

و تابع أبو عميرة ان المسلسل يناقش قضية المال الحرام الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع وتم اختيار مجموعة نجوم كبار وامكانيات انتجاية كبيرة، لدرجة اننا بنينا حارة شبه حوارى الحسين في ستوديو الاهرام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

رشوان توفيق :"حسيت إن حاجة ضربت دماغي لما سمعت خبر وفاة عزت العلايلي" (خاص)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هل يقرب ميسي نجم ليفربول من ريال مدريد ؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تصريحات نادرة لممدوح الليثي في لقاء مع عمار الشريعي (فيديو)

ذكريات فنية على لسان عمار الشريعي وممدوح الليثي

اليوم.. ذكرى رحيل ممدوح الليثي ووزير الثقافة تضع لوحة نحاسية علي المنزل الذي عاش فيه تكريمًا له

التليفزيون المصري يحتفي بالذكرى السادسة لرحيل عملاق الدراما ممدوح الليثي

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع