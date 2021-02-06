وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية





تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي مواجهة عالمية نارية تجمع الأحمر بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021.





تشكيل الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد عبر عقبة الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة، بالفوز عليه بهدف حسين الشحات، في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية.





ويتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.





خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





خط الهجوم: محمد شريف.



