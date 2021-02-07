لايبزيج: نعمل على حل مشكلة مباراة ليفربول

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
أكد المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني ماركوس كروش، أن فريقه "سيصل قريباً إلى حل" بشأن مكان إقامة مباراته أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر لها يوم 16 فبراير (شباط) الجاري.
وأغلقت ألمانيا الأسبوع الماضي حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 فبراير (شباط) على الأقل.
وقال كروش لشبكة سكاي اليوم السبت: "بالطبع صادفنا بعض سوء الحظ فيما جرى، أن يتم تطبيق اللوائح في الوقت الحالي".
ورفضت الشرطة الاتحادية في ألمانيا أمس الأول الخميس، طلباً رسمياً من لايبزيغ بهدف الحصول على استثناء لدخول بعثة ليفربول إلى البلاد.
وأشار كروشه: "علينا أن نتقبل الأمر، نجري محادثات مع (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) يويفا لإيجاد حل ونسير على الطريق الصحيح".
وتم ترشيح العاصمة المجرية بودابست لاستضافة المباراة.
وأوضح كروش: "هي بالتأكيد إحدى المدن التي بإمكانها استضافة المباراة، لايبزغ عليه أن يتحمل تكلفة تغير موقع الاستضافة، إنه أمر مزعج بالتأكيد لكن هذا هو الحل".
وينبغي على لايبزيغ أن يوفر الحل المقبول بالنسبة ليويفا وإلا سيتم اعتبار ليفربول فائزاً بثلاثة أهداف دون رد.

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