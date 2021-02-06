الإعلان عن حكم مباراة بالميراس وتيغريس في مونديال الأندية

اختير الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها غداً الأحد، بين فريقي بالميراس البرازيلي وتيغريس المكسيكي.







وسيعاون ماكيلي، الذي يعمل كضابط شرطة، على الخطوط كل من مواطنيه ماريو ديكس وهيسيل ستيغسترا، وفي تقنية الـVAR سيتواجد أيضاً الهولنديان كيفين بلوم ويوخيم كامبوس.





بينما سيكون الحكم الرابع هو السنغالي ماجت ندياي وسيكون الاحتياطي له مواطنه الحاج سامبا.