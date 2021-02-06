أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك





عقد أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثنائي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش حارسي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لتصفية الأجواء بينهما.





وكان محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد خرج في تصريحات تليفزيونية، أكد أن ما يجمعه بزميله أبو جبل هو الملعب فقط، وأن محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل في مصر.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأبيض أكد للثنائي أبو جبل وجنش أن الجميع داخل الفريق أسرة واحدة والمصلحة فى النهاية هي نجاح الفريق وهو ما يجعل الجميع سعيد.





وأوضح المصدر أن قاسم طالب الثنائي بالتركيز داخل الملعب، وعدم الانشغال بأي شيء آخر والاجتهاد من أجل المشاركة في المباريات خاصة وأن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عادل فى اختياراته.





وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



