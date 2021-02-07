النيابة الإدارية: فتح تحقيقات في وضع كافة المباني المجاورة لعقار فيصل

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات المتعلقة بعقار فيصل المحترق الذي تم إطفائه بالكامل بعد حريقه منذ يوم السبت الماضي.

وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن لجنة من الطرق اكتشفت تعدي العقار على حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن اللجنة المتخصصة أوصت بهدم العقار.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سيتم فتح تحقيقات في وضعية كافة العقارات المجاورة للعقار لمتابعة ما إذا كانت مخالفة من عدمه، مؤكدًا أنه لا تصالح في عقار يهدد حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الاشتراطات الخاصة بهذه العقارات، مستطردًا: "تجاوزنا مرحلة رد الفعل، وبمجرد معرفة الواقعة من وسائل الإعلام تم فتح التحقيق بدون انتظار أي بلاغ رسمي".

وأكد أنه سيتم محاسبة المسئولين المختصين في تنفيذ الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة واقعة عقار الإسكندرية المائل في كوم الشقافة أيضًا وذلك بعد عرض التقرير على رئيس هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر عقار فيصل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

منذ 39 دقيقة

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة سقوط العقار المائل بدمنهور وسط صراخ الأهالي

لجنة هندسية لمعاينة عقار رأس التين المائل بالإسكندرية

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

النيابة الإدارية: إزالة عقار فيصل المحترق خلال ساعات (فيديو)

قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن حريق عقار فيصل

ميل عقار في كوم الدكة بالإسكندرية والمحافظ يخلي خمس عقارات مجاورة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

12:35 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

02:07 ص

ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع