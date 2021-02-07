النيابة الإدارية: فتح تحقيقات في وضع كافة المباني المجاورة لعقار فيصل

كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات المتعلقة بعقار فيصل المحترق الذي تم إطفائه بالكامل بعد حريقه منذ يوم السبت الماضي.





وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن لجنة من الطرق اكتشفت تعدي العقار على حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن اللجنة المتخصصة أوصت بهدم العقار.





وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سيتم فتح تحقيقات في وضعية كافة العقارات المجاورة للعقار لمتابعة ما إذا كانت مخالفة من عدمه، مؤكدًا أنه لا تصالح في عقار يهدد حياة المواطنين.





وأشار إلى أنه سيتم متابعة الاشتراطات الخاصة بهذه العقارات، مستطردًا: "تجاوزنا مرحلة رد الفعل، وبمجرد معرفة الواقعة من وسائل الإعلام تم فتح التحقيق بدون انتظار أي بلاغ رسمي".



