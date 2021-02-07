اليوم.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:22 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
هدير حمزة
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، لإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وسبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم.

ويأتي ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد محيط مجلس الدولة، تنظيما أمنيا قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

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