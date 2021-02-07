السيسي: غياب الدولة يؤدي لوجود إجراءات غير مسيطر عليها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عندما توجهت للتعامل مع مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، منذ 3 سنوات كان الهدف أن يعرف المواطنين أن هناك مشكلة كبيرة، منوها بأن أحد أسباب هذه المشكلة هو غياب الدولة.





وعن عدد المخالفات، أضاف "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، متسائلا: "إحنا بنتكلم في ألف ولا 10 آلاف ولا في 100 ألف ولا في مليون.. إحنا بنتكلم في ملايين".



