"حماة الوطن": قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات الحزب تحت قبة البرلمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:15 ص
اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي
دينا إبراهيم
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات الحزب للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من القوانين المؤجلة منذ دور الإنعقاد السابق والتي يجب صدورها نظرًا لأهميته القصوي في تنظيم العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وأكد "الغباشي"، في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون المحليات من أهم وأخطر مشروعات القوانين التي تُنَاقش على مستوى الدولة وذلك لأنه يمُس الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين وتحديد نوع العلاقة في كافة الخدمات التي يتعامل معها المواطن.

وأشار مساعد رئيس الحزب، إلي أن صدور قانون المحليات يُسهم في تحديد ومعرفة سلطات المحليات سواء على مستوى الوحدة المحلية داخل القرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة، وهل سيكون هناك سلطات محاسبة وإقالة لكافة المستويات القيادية التنفيذية وصولًا لمستوى المحافظ؟ وهل سيتسمر المحافظ بالتعيين أم بالانتخاب.

وأكد أن الحزب لديه كوادر في مختلف المحافظات يتم تدريبها وتثقيفها لخوض انتخابات المحليات ولكن في انتظار إقرار القانون لوضع خطة الإستعداد للإنتخابات بشكل أفضل، لافتًا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الحزب تحت قبة البرلمان سوف يجتمعون خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة خطة مشروعات القوانين التي سيعمل عليها الحزب خلال دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب.

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