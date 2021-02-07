سفير مصر بأثيوبيا: القيادة السياسية تتعامل بشكل دبلوماسي مع ملف سد النهضة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:59 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
شيماء حسن
قال أسامة عبدالخالق، سفير مصر بإثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، تعليقًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالقمة الأفريقية.

وقال "عبدالخالق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الرئيس السيسي ركز في كلمته بالقمة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، أن الرئيس أكد على ضرورة بذل الجهد للتصدي للجائحة، مشيرًا إلى أن مصر قامت بصرف 6 ملايين دولار لما يقرب من 30 دولة أثناء الأزمة مع تشديد الرئيس على ضرورة توفير اللقاحات لشعوب القارة.

وأشار إلى أن مصر تحاول نشر تجربتها الرائدة لمحاولة تطبيقها على الدولة الأفريقية، كما أكد الرئيس على ضرورة التعامل مع ملف أزمة سد النهضة باعتباره ملف شديد الحيوية بالنسبة لمصر.

وتابع أن الرئيس أكد على الثوابت المصرية الواضحة والموضوعة بوضوح أمام كل القادة الأفارقة فيما يتعلق بهذه الأزمة، موضحًا أن القيادة السياسية تتعامل بشكل دبلوماسي مرن فيما يخص ملف سد النهضة.

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