ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم

السبت 06/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
ريهام على

نظمت جمعية المزارع المصرى، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى، وكيل الوزارة، ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم لتدريب الطلاب وخريجي كلية الزراعة بالفيوم عن فوائد تحويل الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط، وذلك بحضور النائب محمد محمود، والمهندس حمدى أمين فخر، والدكتور علاء شلابى، والدكتورة اماني صيام، والدكتورة ولاء

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المديرية بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظة، بأهمية التحول الى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه، لافتًا إلى أن المديرية تقدم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.

ومن جانبه، استعرض سيادة النائب فوائد، استخدام أساليب الري الحديثة والتي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور، حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري، وشرح بإستفاضة تجربتة بالرى الحديث في ارضه.

وفى نهاية الندوة تم تكريم وكيل وزارة الزراعة بالفيوم للجهد المتميز فى للأرتقاء بقطاع، الزراعة بالفيوم وتكريم النائب محمد محمود، وتم تسليم شهادات للمتدربين من الطلاب وشباب الخريجين.
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم
ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع