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نظمت جمعية المزارع المصرى، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى، وكيل الوزارة، ندوة علمية حول مقننات الري الحديث بمركز الفيوم لتدريب الطلاب وخريجي كلية الزراعة بالفيوم عن فوائد تحويل الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط، وذلك بحضور النائب محمد محمود، والمهندس حمدى أمين فخر، والدكتور علاء شلابى، والدكتورة اماني صيام، والدكتورة ولاء



وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المديرية بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظة، بأهمية التحول الى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه، لافتًا إلى أن المديرية تقدم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.



ومن جانبه، استعرض سيادة النائب فوائد، استخدام أساليب الري الحديثة والتي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور، حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري، وشرح بإستفاضة تجربتة بالرى الحديث في ارضه.



وفى نهاية الندوة تم تكريم وكيل وزارة الزراعة بالفيوم للجهد المتميز فى للأرتقاء بقطاع، الزراعة بالفيوم وتكريم النائب محمد محمود، وتم تسليم شهادات للمتدربين من الطلاب وشباب الخريجين.

